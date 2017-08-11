Частный дом горит в Пашковском микрорайоне Краснодара

В Краснодаре пожарные тушат горящий частный дом в Пашковском микрорайоне по улице Карасунской, 204. Заявка поступила в дежурную часть в 11:53. Пожар площадью 150 квадратных метров удалось локализовать в 12:13, сообщает источник.

Сейчас в ликвидации возгорания участвуют силы и средства МЧС: семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены позже.

UPD: Открытое горение ликвидировано в 13:26. В тушении пожара принимали 52 человека личного состава и 14 единиц спецтехники.