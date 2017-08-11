Суд приостановил работу детсада № 15 в Иркутске из-за многочисленных нарушений
Постановлением судьи Ленинского районного суда Иркутска детское учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения.
Постановлением судьи Ленинского районного суда Иркутска детское учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения.
Ленинский районный суд Иркутска приостановил на 90 суток деятельность детского сада № 15
В судебном заседании защитник детского учреждения вину не признал, полагая, что вменяемые нарушения: разрушенные дорожки, отсутствие овощехранилища, отсутствие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков на ряде площадок, наличие дефектов на подоконниках — несущественны.
«В настоящее время в детском саду проводится текущий ремонт, деятельность его приостановлена, дети распределены по другим детским садам. Также защитник отметила, что в учреждении отсутствовали факторы, создающие угрозу жизни и здоровью детей, в связи с чем административное приостановление деятельности детского сада нецелесообразно», — отметили в
Постановлением судьи Ленинского районного суда Иркутска детское учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, в результате чего деятельность ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 90 суток.