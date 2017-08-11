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15:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд приостановил работу детсада № 15 в Иркутске из-за многочисленных нарушений

Постановлением судьи Ленинского районного суда Иркутска детское учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ленинский районный суд Иркутска приостановил на 90 суток деятельность детского сада № 15 из-за нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сейчас в детском саду проводятся ремонтные работы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании защитник детского учреждения вину не признал, полагая, что вменяемые нарушения: разрушенные дорожки, отсутствие овощехранилища, отсутствие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков на ряде площадок, наличие дефектов на подоконниках — несущественны.

«В настоящее время в детском саду проводится текущий ремонт, деятельность его приостановлена, дети распределены по другим детским садам. Также защитник отметила, что в учреждении отсутствовали факторы, создающие угрозу жизни и здоровью детей, в связи с чем административное приостановление деятельности детского сада нецелесообразно», — отметили в пресс-службе.

Постановлением судьи Ленинского районного суда Иркутска детское учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, в результате чего деятельность ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 90 суток.

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