Суд приостановил работу детсада № 15 в Иркутске из-за многочисленных нарушений

Источник: IrkutskMedia.ru

Ленинский районный суд Иркутска приостановил на 90 суток деятельность детского сада № 15 из-за нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сейчас в детском саду проводятся ремонтные работы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании защитник детского учреждения вину не признал, полагая, что вменяемые нарушения: разрушенные дорожки, отсутствие овощехранилища, отсутствие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков на ряде площадок, наличие дефектов на подоконниках — несущественны.

«В настоящее время в детском саду проводится текущий ремонт, деятельность его приостановлена, дети распределены по другим детским садам. Также защитник отметила, что в учреждении отсутствовали факторы, создающие угрозу жизни и здоровью детей, в связи с чем административное приостановление деятельности детского сада нецелесообразно», — отметили в пресс-службе.