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16:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Потерявшийся в тайге мальчик нашёлся

В Тулунском районе нашли двухлетнего мальчика, который сутки блуждал по тайге.

Всю ночь его искали около 250 человек, как сотрудники спецслужб, так и добровольцы. Выяснилось, ребенок вышел за ограду частной усадьбы в деревне Альбин. Так как дом находится рядом с лесом, то по неизвестной пока причине мальчик пошел туда. В итоге он оказался в полутора километрах от жилья. Обратно вернуться не смог. Никаких травм или других проблем со здоровьем врачи не обнаружили. Сейчас ребенок уже дома с родителями.

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