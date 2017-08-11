Потерявшийся в тайге мальчик нашёлся

Всю ночь его искали около 250 человек, как сотрудники спецслужб, так и добровольцы. Выяснилось, ребенок вышел за ограду частной усадьбы в деревне Альбин. Так как дом находится рядом с лесом, то по неизвестной пока причине мальчик пошел туда. В итоге он оказался в полутора километрах от жилья. Обратно вернуться не смог. Никаких травм или других проблем со здоровьем врачи не обнаружили. Сейчас ребенок уже дома с родителями.