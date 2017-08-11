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15:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омске у пенсионерки прохожая вырвала сумку с деньгами и скрылась

Крупную сумму налички пожилая омичка сняла в банке.

Вчера, 10 августа, в отдел полиции обратилась 83-летняя жительница Кировского округа. Она сообщила, что у неё похитили 61 500 рублей.

Во время беседы с потерпевшей следователь установил, что омичка пошла вечером в банк на улице Ватутина, чтобы снять 50 000 рублей, которые ей перевели родственники на операцию. Когда омичка возвращалась домой, к ней подошла незнакомая женщина и попросила показать дорогу до магазина. Во время разговора воровка схватила сумку пенсионерки и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Сотрудники полиции дали приметы злоумышленницы: на вид 25−30 лет, среднего телосложения, среднего роста, темные волосы. Была одета в джинсовый костюм, джинсовую кепку, белые кроссовки.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении подозреваемой полиция просит позвонить по телефонам: 71−03−04, 79−22−02 или 02.

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