В Омске у пенсионерки прохожая вырвала сумку с деньгами и скрылась

Во время беседы с потерпевшей следователь установил, что омичка пошла вечером в банк на улице Ватутина, чтобы снять 50 000 рублей, которые ей перевели родственники на операцию. Когда омичка возвращалась домой, к ней подошла незнакомая женщина и попросила показать дорогу до магазина. Во время разговора воровка схватила сумку пенсионерки и скрылась.