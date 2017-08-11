Завершено расследование первого случая подделки новых денежных купюр

Фрунзенский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных билетов номиналом Br20. Обвинение в совершении преступления предъявлено двум жителям Минска. Следователи отмечают, что это первый случай в Беларуси подделки новых денежных купюр.

Зимой этого года 28-летний мужчина у себя на даче при помощи ноутбука и печатной техники наладил изготовление поддельных денежных купюр номиналом Br20. Он передавал такие банкноты своему 26-летнему знакомому — жителю Минска. Минчанин, как правило, покупал различные «мелкие» товары: жевательную резинку, талоны для проезда в общественном транспорте, оплачивал проезд в маршрутных такси и т. п. Полученную сдачу — настоящие купюры — двое мужчин делили между собой.

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При обыске по месту жительства подозреваемых была изъята компьютерная техника, поддельные банкноты номиналом Br20, устройства для капельно-струйной печати, заготовки для печатей с оттисками штампов различных организаций, бланки справок о доходах физического лица и иные вспомогательные для изготовления фальшивых документов предметы.

Изъятые денежные билеты были направлены во Фрунзенский районный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения исследований. Специалисты этого ведомства установили, что данные купюры поддельные.

Все изображения денежных билетов (включая изображения защитных волокон) были выполнены способом цветной струйной печати. Защитная нить имитирована при помощи цветной струйной печати с последующим нанесением фрагментов фольги на лицевой стороне денежных билетов.

Также следователями был выявлен факт изготовления поддельного официального документа для получения кредита — справки о доходах физического лица.

Окончательное обвинение мужчинам было предъявлено в изготовлении и сбыте поддельных денег, покушении на те же действия, совершенные повторно, а также в подделке и изготовлении поддельных документов и штампов. Всего им инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности.