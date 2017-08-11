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14:10 (мск), источник: Informburo.kz

За взятку в миллион тенге павлодарский чиновник отсидит полтора года

Руководитель управления труда Павлодарской области Ергали Аскаров заключил с государственным обвинителем процессуальное соглашение.

Источник: Informburo.kz

Павлодарского чиновника Ергали Аскарова, который получил миллионную взятку приговорили к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительном учреждении средней безопасности без конфискации имущества, так как он возместил весь ущерб.

Прокурор Алия Оспанова просила для подсудимого три года лишения свободы. Суд принял во внимание дату совершения преступления и амнистировал коррупционера.

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В сентябре 2016 года на территории Алюминиевого завода производились строительно-монтажные работы. Слесарь третьего разряда, нанятый подрядной организацией, оказался под обрушившейся балкой. Происшествие было зафиксировано как производственная травма.

Решением спецкомиссии была признана 100% вина работодателя. Однако руководство ТОО «Павлодарский завод легких конструкций» не согласилось с заключением и несколько раз пыталось его обжаловать. Судебным следствием установлено, видя, как предприниматели пытаются избежать ответственности, Ергали Аскаров предложил им возложить вину не только на них, но и на второго подрядчика.

В этом случае страховые выплаты пострадавшему работнику обязали бы выплачивать две компании. За эту «услугу» 61-летний чиновник попросил миллион тенге, сумма взятки была написана на бумажном листке.

После встречи с предпринимателями на тот момент главный государственный инспектор труда по Павлодарской области его уничтожил. Администрация завода дать взятку согласилась, а заодно сообщила об этом в антикоррупционную службу.

По словам судьи Павлодарского городского суда № 2 Инны Каркада, подсудимый распоряжался деньгами через своего подчиненного. Он получил и хранил миллион тенге, а также подготовил проект нового заключения.

Ергали Аскарова взяли под стражу 13 февраля 2017 года за получение взятки. Изначально свою вину он отрицал. Однако уже в суде, 24 июля предложил заключить процессуальное соглашение о признании вины.

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