Полиция ищет напавшего на ювелирный магазин в Астане
Полиция ищет напавшего на ювелирный магазин в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полиция ищет напавшего на ювелирный магазин в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«По факту грабежа ювелирного магазина по улице Бейбітшілік полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к данному преступлению», — говорится в сообщении.
Магазин расположен на правом берегу столицы, на пересечении улиц Бейбитшилик — Сейфуллина. По данным
Напомним, со слов охранника магазина, нападавший действовал один и был в маске. Охранник произвел в сторону нападавшего два выстрела из травматического пистолета, однако нападавший успел скрыться.