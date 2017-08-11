Полиция ищет напавшего на ювелирный магазин в Астане

Источник: Tengrinews

«По факту грабежа ювелирного магазина по улице Бейбітшілік полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к данному преступлению», — говорится в сообщении.

Магазин расположен на правом берегу столицы, на пересечении улиц Бейбитшилик — Сейфуллина. По данным пресс-службы, сообщение на пульт 102 ЦОУ ДВД поступило около 13.30 часов. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа и были ориентированы экипажи патрульной полиции. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье «Грабеж» УК РК.