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14:04 (мск), источник: Tengrinews

Полиция ищет напавшего на ювелирный магазин в Астане

Полиция ищет напавшего на ювелирный магазин в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Источник: Tengrinews

«По факту грабежа ювелирного магазина по улице Бейбітшілік полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к данному преступлению», — говорится в сообщении.

Магазин расположен на правом берегу столицы, на пересечении улиц Бейбитшилик — Сейфуллина. По данным пресс-службы, сообщение на пульт 102 ЦОУ ДВД поступило около 13.30 часов. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа и были ориентированы экипажи патрульной полиции. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье «Грабеж» УК РК.

Напомним, со слов охранника магазина, нападавший действовал один и был в маске. Охранник произвел в сторону нападавшего два выстрела из травматического пистолета, однако нападавший успел скрыться.

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