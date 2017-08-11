В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Мерседеса»
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 11 августа произошла автоавария со смертельным исходом. По предварительной информации
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 11 августа произошла автоавария со смертельным исходом. По предварительной информации
В ДТП погиб водитель иномарки. Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Известно, что автобус находился не на маршруте. Пассажиров в салоне не было.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.