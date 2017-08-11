Фонари около Московского вокзала в Петербурге могут убрать после инцидента с ребенком

«Рассматривается вопрос о демонтаже чугунных фонарей при согласовании разработанного ОАО «РЖД» проекта реставрации здания Московского вокзала и передаче опор на ответственное хранение ОАО «РЖД», — говорится в сообщении. Профильным учреждениям также поручено провести инвентаризацию объектов уличного освещения.

Ранее сообщалось, что Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») установила металлические ограждения вокруг фонарных столбов около Московского вокзала, чтобы обезопасить их. Такие меры приняты до определения балансовой принадлежности и проведения ремонтных работ.

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По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, здание Николаевского вокзала было построено по проекту архитектора К. А. Тона, строительными работами руководил архитектор Р. А. Желязевич. В состав объекта культурного наследия «Вокзал Николаевский (Московский)» входят шесть чугунных фонарей на три светильника каждый, расположенных перед главным фасадом здания.