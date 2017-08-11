В Волгограде спасатели эвакуировали 70 жителей многоэтажки из-за дыма
В подъезде произошло замыкание электропроводки.
В подъезде произошло замыкание электропроводки.
Сотрудники МЧС эвакуировали в Волгограде из многоэтажки 70 человек, среди которых был грудной ребенок, которого спустили с балкона при помощи автовышки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер
В подъезде многоэтажного дома в электрощите произошло короткое замыкание. Удушающий дым распространился на пятый, шестой и седьмой этажи шестнадцатиэтажного дома. Спасатели при помощи автолестницы сняли с балконов пятого и шестого этажей семь человек, среди которых был грудной ребёнок.
Расчетам 20-й, 21-й и 3-ей