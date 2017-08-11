Создательнице финансовой пирамиды Optovka в Караганде вынесли приговор
В Караганде вынесли приговор женщине, создавшей финансовую пирамиду Optovka, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Караганде вынесли приговор женщине, создавшей финансовую пирамиду Optovka, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Подсудимой дали в общем 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Но в связи с применением статьи 2 пункта 1 закона Республики Казахстан “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан” срок наказания снижен до 4 лет 5 месяцев. Срок исчисления наказания начинается с декабря 2016 года», — сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда.
Кроме того, суд взыскал с осужденной материальный ущерб в пользу пострадавших в размере более 385 миллионов тенге. Согласно официальным данным, жертвами финансовой пирамиды стали 752 вкладчика из Караганды, Темиртау и Астаны.
Напомним, в октябре 2016 года сотни вкладчиков Optovka собрались возле прокуратуры Октябрьского района и требовали освободить руководителя этого предприятия, который должен вернуть им деньги. В декабре создательницу финансовой пирамиды взяли под стражу. В отношении нее было начато досудебное расследование по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере» УК РК.