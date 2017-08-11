Вранча может спровоцировать землетрясение силой 8 баллов
Ежедневные землетрясения в зоне Вранча вызвали в Румынии дискуссии об опасности катастрофы в случае сильного землетрясения.
Ежедневные землетрясения в зоне Вранча вызвали в Румынии дискуссии об опасности катастрофы в случае сильного землетрясения.
Специалисты отмечают, что Вранча способна на разрушительное землетрясение, последние исследования пересмотрели максимально возможное увеличение до 8,1.
Директор Национального
«У нас до разработки данной карты максимально возможное землетрясение достигало 7,8. После недавних исследований мы пересмотрели максимально возможное землетрясение до 8,1 баллов по шкале Рихтера. Вранча может спровоцировать такое землетрясение», сказал — заявил Ионеску.