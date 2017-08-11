Вранча может спровоцировать землетрясение силой 8 баллов

Специалисты отмечают, что Вранча способна на разрушительное землетрясение, последние исследования пересмотрели максимально возможное увеличение до 8,1.

Директор Национального научно-исследовательского института физики Земли Константин Ионеску заявил для Observator, что была разработана специальная карта Бухареста, с точки зрения землетрясений.

«У нас до разработки данной карты максимально возможное землетрясение достигало 7,8. После недавних исследований мы пересмотрели максимально возможное землетрясение до 8,1 баллов по шкале Рихтера. Вранча может спровоцировать такое землетрясение», сказал — заявил Ионеску.