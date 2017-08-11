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16:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Возбуждено уголовное дело из-за отказа в медпомощи беременной женщине в Иркутске

Правовая оценка будет дана медперсоналу в ходе расследования.

СК по результатам проверки материалов, выявленных из СМИ, о том, что в одной из больниц Иркутска врачи не оказали медпомощь беременной женщине, в результате чего наступила внутриутробная смерть ребенка, возбудили уголовное дело по факту халатности медперсонала. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) медицинского персонала, которые не оказали незамедлительной помощи нуждавшейся в ней беременной женщине. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«Установлено, что в июле 2017 года женщина с семьей приехала из ближнего зарубежья в Иркутск. При обращении в медицинское учреждение с жалобами на нехарактерное течение беременности, женщине отказали в помощи по причине отсутствия полиса медицинского страхования. В результате неродившийся ребенок погиб», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что врачи не смогли помочь женщине, находившейся на пятом месяце беременности, в Иркутске из-за отсутствия у нее медицинского полиса. Ребенок погиб в утробе матери. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Иркутской области. Проводится внутренняя проверка.

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