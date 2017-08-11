Возбуждено уголовное дело из-за отказа в медпомощи беременной женщине в Иркутске

СК по результатам проверки материалов, выявленных из СМИ, о том, что в одной из больниц Иркутска врачи не оказали медпомощь беременной женщине, в результате чего наступила внутриутробная смерть ребенка, возбудили уголовное дело по факту халатности медперсонала. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) медицинского персонала, которые не оказали незамедлительной помощи нуждавшейся в ней беременной женщине. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.