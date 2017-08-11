Появилось видео пьяной драки полицейских в Таразе

Появилось видео пьяной поножовщины с участием высокопоставленных полицейских в Таразе, передает Zakon.kz.

На записи видно, как мужчина в темной футболке в какой-то момент начинает размахивать рукой в направлении двоих оппонентов, в конечном итоге оба по очереди получают ранения. По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина с ножом — начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М.

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Ранения получили начальник отделения ЦОН Байзакского района Жетписбаев Марсель и начальник управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганов Е. Жетписбаева госпитализировали с ранением в области грудной клетки слева, второй пострадавший от госпитализации отказался.