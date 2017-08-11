Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
"Значительное достижение": в ВМС США о строящемся на Украине
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Ильясову за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Перестрелка в здании Мособлсуда
15:10 (мск), источник: Zakon.kz

Появилось видео пьяной драки полицейских в Таразе

Информации о задержании Умбеталиева пока не поступало.

Появилось видео пьяной поножовщины с участием высокопоставленных полицейских в Таразе, передает Zakon.kz.

На записи видно, как мужчина в темной футболке в какой-то момент начинает размахивать рукой в направлении двоих оппонентов, в конечном итоге оба по очереди получают ранения. По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина с ножом — начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранения получили начальник отделения ЦОН Байзакского района Жетписбаев Марсель и начальник управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганов Е. Жетписбаева госпитализировали с ранением в области грудной клетки слева, второй пострадавший от госпитализации отказался.

Инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана «Арай-Плаза». В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3−99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Назарбаев: Швейцария очень важный партнер Казахстана в Европе
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь