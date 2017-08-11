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15:31 (мск), источник: Sputnik.by

Volkswagen с женщиной и двумя детьми перевернулся в Брестском районе

Женщина была в момент ДТП пристегнута ремнем безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Женщина и двое ее малолетних детей пострадали в результате аварии в Брестском районе — машина, на которой они ехали, перевернулась на трассе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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ДТП произошло накануне около 12:40 на 62-м километре автодороги Р17 «Брест — Олтуш — граница Украины».

«Брестчанка, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где машина опрокинулась», — сказали в ГАИ.

В аварии травмы получили 37-летний водитель Volkswagen и два ее ребенка — мальчики двух и восьми лет. При этом женщина была в момент ДТП пристегнута ремнем безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

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