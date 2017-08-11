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16:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК начал доследственную проверку по факту возгорания нефтяного резервуара в Приангарье

Возгорание нефтяного резервуара с пятью тоннами топлива произошло в Усть-Куте.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка по факту возгорания нефтяного резервуара на промышленной территории «Иркутскнефтепродукта» в Усть-Куте Иркутской области, в результате которого пострадали три человека. Сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сегодня, 11 августа, около 11.00 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, перекинувшийся на рядом стоящую машину с вакуумной установкой, которая в это время перекачивала остатки нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки.

«В результате пожара пострадали трое рабочих. Двое из них получили многочисленные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пострадавших санавиацией в региональное медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что возгорание нефтяного резервуара с пятью тоннами топлива произошло в Усть-Куте в Иркутской области сегодня, 11 августа. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 110 кв. метров.

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