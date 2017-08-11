СК начал доследственную проверку по факту возгорания нефтяного резервуара в Приангарье

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка по факту возгорания нефтяного резервуара на промышленной территории «Иркутскнефтепродукта» в Усть-Куте Иркутской области, в результате которого пострадали три человека. Сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сегодня, 11 августа, около 11.00 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, перекинувшийся на рядом стоящую машину с вакуумной установкой, которая в это время перекачивала остатки нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки.

«В результате пожара пострадали трое рабочих. Двое из них получили многочисленные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пострадавших санавиацией в региональное медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.