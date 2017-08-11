Житель Свердловской области вышел победителем из схватки с медведем

Поэтому, когда 45-летнего Александра с рваными ранами лица и рук доставили в больницу ближайшего города Серова, врачи не сомневались — грибника ранил медведь. Четыре часа хирурги «штопали» пострадавшего. О том, что произошло, им известно только с его слов: медведица напала внезапно. Оружия у мужчины не было — только перочинный ножик, чтобы срезать грибы. Он начал драться с медведицей, бить ее по морде. Получив отпор, 200-килограммовый зверь ретировался вместе с медвежонком. Сейчас угрозы для жизни пострадавшего, как говорят врачи, нет, он идет на поправку.

— Лес рядом, поэтому волки или медведи — это обычная для наших мест история, — рассказывает заместитель главы Сосьвы Артем Киселев. — Но на людей они нападают только в случае каких-нибудь катаклизмов. В этом году, знаете, сначала были пожары, потом большая вода… А кушать медведям надо, вот они и подходят к поселку.

Два года назад, когда лето выдалось таким же неудачным для медвежьего «меню», в тех же краях медведь зарезал коня-першерона ветеринара из поселка Романово, осенью шатуны дважды нападали на людей.

— Сейчас есть им нечего, — сетует местный лесничий Александр Романов. — В лесу ни грибов, ни ягод. Я каждый день в лес хожу, медвежьих следов вокруг деревень множество, потому что много несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов. Медведей приманивает запах пищевых отходов, ведь у зверя нюх хороший…

На человека медведь, как правило, не нападает — старается уйти, если не видит для себя прямой угрозы. Однако медведица будет защищать своих детенышей до последнего.

— Возможно, пострадавший просто потерял бдительность — увлекся грибами и не заметил медвежонка, — рассуждает биолог Михаил Панюков. — Недаром в лесу рекомендуется громко шуметь, чтобы обозначить свое присутствие — хотя бы привязать колокольчик к рюкзаку. А лучше всего ходить в компании с собакой.

Эксперты МЧС рекомендуют.

При встрече с диким зверем не паниковать. Чаще всего животные нападают в том случае, если ранены, испуганы или защищают своих детенышей. Если животное не проявляет агрессии, то нужно дать ему возможность уйти.

Если же вы заметили, что животное ведет себя агрессивно, то оступаться нужно задом, не делая резких движений. Никогда не поворачивайтесь к зверю спиной. Если же он все-таки напал, то в МЧС советуют защищаться огнем, а так же — кричать, свистеть и стучать палкой об дерево. Громкий шум отпугнет дикое животное.

Особые правила поведения существую при встрече с кабаном. В этом случае необходимо как можно быстрее лезть на дерево, если есть такая возможность.

Летом на Среднем Урале можно нередко встретить змей. Но даже если вы уверены, что перед вами безобидный уж, брать его на руки все-таки не стоит. Во-первых, можете ошибиться. Ужа довольно сложно отличить от опасной ядовитой гадюки. Гадюка — серого цвета с плоской головой и зигзагообразным узором на спине, в то время как уж — темный, почти черный. От ужа ее отличает и наличие ярких желтых пятен на голове. А во-вторых — даже уж способен защищаться, выделяя особую жидкость с неприятным запахом.

В случае встречи со змеей позвольте ей спокойно уползти. Перед тем, как сесть на пенек, постучите по нему палкой. Если под ним есть змея, то она, скорее всего, уползет.