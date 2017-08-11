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15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна причина массового отравления в уфимском кафе

Само заведение временно не работает — его опечатали.

Пострадавшие после банкета в кафе «Белый мост» на ул. Салавата, 17 до сих пор находятся в больнице. Тем временем, стала известна причина их попадания на больничные койки.

— Медики поставили диагноз — сальмонеллез. Кафе сотрудники опечатали — оно сейчас не работает. Материалы проверки переданы в суд, который может запретить деятельность заведения на срок до 90 суток, до устранения выявленных нарушений, — пояснили в отделе надзора по гигиене питания республиканского управления Роспотребнадзора.

Напомним, 5 августа в кафе проходил банкет, после которого сразу 15 человека угодили в больницу с кишечной инфекцией, а вскоре число пострадавших увеличилось более, чем в 2 раза.

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