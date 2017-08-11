На улице Сергеева в Калининграде мужчина выпал из окна второго этажа
Поздно вечером в четверг, 10 августа, в Калининграде мужчина выпал из окна второго этажа.
Поздно вечером в четверг, 10 августа, в Калининграде мужчина выпал из окна второго этажа.
Инцидент произошёл на улице Сергеева. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
По предварительным данным, 30-летний житель города выпал из окна по неосторожности. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту случившегося.