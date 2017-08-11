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16:19 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Сергеева в Калининграде мужчина выпал из окна второго этажа

Поздно вечером в четверг, 10 августа, в Калининграде мужчина выпал из окна второго этажа.

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл на улице Сергеева. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, 30-летний житель города выпал из окна по неосторожности. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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