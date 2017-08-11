По факту смерти пациентки в воронежской больнице возбудили уголовное дело

В настоящее время установлено, что 9 апреля в медицинское учреждение поступила женщина с жалобами на сильную боль в верхней части живота. Пациентке был поставлен диагноз «острый панкреатит» и назначено медикаментозное лечение. 18 апреля женщине была проведена операция, диагноз изменен на «острый деструктивный панкреатит, киста головки поджелудочной железы», а консервативное лечение скорректировано. По новой схеме пациентку лечили еще 10 дней, до 28 апреля, когда ей была проведена повторная операция. В этот же день состояние женщины начало резко ухудшаться и она скончалась.
Согласно акту вскрытия смерть ее наступила от панкреонекроза.
В пресс-службе СУ СК сообщают, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения и сделаны выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациентке.