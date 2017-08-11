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15:36 (мск), источник: 36on.ru

По факту смерти пациентки в воронежской больнице возбудили уголовное дело

В Воронеже Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Основанием для его возбуждения стала доследственная проверка, которая была проведена по факту гибели пациентки в одной из больниц города.

В настоящее время установлено, что 9 апреля в медицинское учреждение поступила женщина с жалобами на сильную боль в верхней части живота. Пациентке был поставлен диагноз «острый панкреатит» и назначено медикаментозное лечение. 18 апреля женщине была проведена операция, диагноз изменен на «острый деструктивный панкреатит, киста головки поджелудочной железы», а консервативное лечение скорректировано. По новой схеме пациентку лечили еще 10 дней, до 28 апреля, когда ей была проведена повторная операция. В этот же день состояние женщины начало резко ухудшаться и она скончалась.

Согласно акту вскрытия смерть ее наступила от панкреонекроза.

В пресс-службе СУ СК сообщают, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения и сделаны выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациентке.

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