По факту смерти пациентки в воронежской больнице возбудили уголовное дело

В настоящее время установлено, что 9 апреля в медицинское учреждение поступила женщина с жалобами на сильную боль в верхней части живота. Пациентке был поставлен диагноз «острый панкреатит» и назначено медикаментозное лечение. 18 апреля женщине была проведена операция, диагноз изменен на «острый деструктивный панкреатит, киста головки поджелудочной железы», а консервативное лечение скорректировано. По новой схеме пациентку лечили еще 10 дней, до 28 апреля, когда ей была проведена повторная операция. В этот же день состояние женщины начало резко ухудшаться и она скончалась.