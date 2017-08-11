Лишенный прав водитель в Нижегородской области пытался скрыться от полиции в лесу и застрял в грязи

«Водитель отечественного седана привлёк внимание дорожных полицейских подозрительной манерой вождения. На требование госавтоинспекторов прекратить движение мужчина не отреагировал и попытался скрыться», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 33-летний водитель попытался скрыться в лесном массиве, но его автомобиль застрял в грязи на грунтовой дороге. Гражданин выбежал из автомобиля и попытался скрыться от сотрудников ДПС в лесу.

«Один из госавтоинспекторов догнал и задержал мужчину. Во время сопровождения правонарушителя в служебный автомобиль для доставления в МО МВД России “Навашинский”, он нецензурно высказывался в адрес полицейских, пытался оттолкнуть сопровождающего его сотрудника ДПС, отмахивался от него кулаками», — поясняется в сообщении.

Пресс-служба отметила, что мужчина был лишен водительских прав на полтора года за вождение автомобиля в состоянии опьянения.