Лишенный прав водитель в Нижегородской области пытался скрыться от полиции в лесу и застрял в грязи
Житель Навашинского г. о. пытался на автомобиле скрыться от сотрудников ДПС в лесном массиве, но застрял на грунтовой дороге. Об этом сообщила
Житель Навашинского г. о. пытался на автомобиле скрыться от сотрудников ДПС в лесном массиве, но застрял на грунтовой дороге. Об этом сообщила
«Водитель отечественного седана привлёк внимание дорожных полицейских подозрительной манерой вождения. На требование госавтоинспекторов прекратить движение мужчина не отреагировал и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
По данным
«Один из госавтоинспекторов догнал и задержал мужчину. Во время сопровождения правонарушителя в служебный автомобиль для доставления в МО МВД России “Навашинский”, он нецензурно высказывался в адрес полицейских, пытался оттолкнуть сопровождающего его сотрудника ДПС, отмахивался от него кулаками», — поясняется в сообщении.
В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права).