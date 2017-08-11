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15:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Лишенный прав водитель в Нижегородской области пытался скрыться от полиции в лесу и застрял в грязи

Житель Навашинского г. о. пытался на автомобиле скрыться от сотрудников ДПС в лесном массиве, но застрял на грунтовой дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 11 августа 2017 года.

«Водитель отечественного седана привлёк внимание дорожных полицейских подозрительной манерой вождения. На требование госавтоинспекторов прекратить движение мужчина не отреагировал и попытался скрыться», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 33-летний водитель попытался скрыться в лесном массиве, но его автомобиль застрял в грязи на грунтовой дороге. Гражданин выбежал из автомобиля и попытался скрыться от сотрудников ДПС в лесу.

«Один из госавтоинспекторов догнал и задержал мужчину. Во время сопровождения правонарушителя в служебный автомобиль для доставления в МО МВД России “Навашинский”, он нецензурно высказывался в адрес полицейских, пытался оттолкнуть сопровождающего его сотрудника ДПС, отмахивался от него кулаками», — поясняется в сообщении.

Пресс-служба отметила, что мужчина был лишен водительских прав на полтора года за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права).

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