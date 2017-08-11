Бывший директор морга Кишинева арестован: дело о миллионах леев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Кишиневский суд по итогам заседания в пятницу постановил арестовать бывшего директора Центра судебно-медицинской экспертизы столицы Иона Кувшинова.

«Суд вынес решение поместить обвиняемого под арест на 30 суток. Считаю вердикт обоснованным, так как существовали определенные риски», — сказала журналистам прокурор Виктория Фуртунэ.

Бывшего директора Центра судебно-медицинской экспертизы, нынешнего замглавы этой структуры и еще одного сотрудника задержали в среду.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 © статьи 328 УК РМ. Речь идет о нелояльном тендере и защите интересов конкретного представителя, у которого затем приобретена партия нерабочего оборудования за 10 миллионов леев», — пояснила прокурор.

Как сообщили ранее в Национальном антикоррупционном центре, речь идет о лаборатории по тестированию ДНК. По данным следствия, в 2013 году задержанный сотрудник Центра связался с компанией из Румынии, у которой было решено закупить оборудование.

Кроме того, НАЦ подчеркивает, что указанное оборудование не признается научным сообществом, следовательно, результаты выполненных с его помощью исследований не котируются.