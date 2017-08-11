В Петербурге осудили работников «Почты России», кравших телефоны из посылок

Суд признал Александра Денискова и Дмитрия Федорова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд посчитал доказанным, что подсудимые, находясь в должностях инспекторов отдела почтовой безопасности ФГУП «Почта России», с конца 2016 года по начало 2017 года, действуя по предварительному сговору и совместно совершили семь преступлений.
Приискав почтовые отправления, содержащие мобильные телефоны, (подсудимые) умышленно вскрывали упаковку посылки и похищали содержимое, после чего вкладывали в упаковку не представляющие материальной ценности предметы, имитируя первоначальную массу и целостность посылки, что позволяло скрыть от технических средств контроля за весом отправления факт хищения.
Общий ущерб гражданам составил 83,7 тысяч рублей. Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил Денискову и Федорову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком 3 года.