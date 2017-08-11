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16:23 (мск), источник: РИА Новости

СК предъявил окончательное обвинение директору завода в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следователи предъявили окончательное обвинение учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» по ряду экономических преступлений, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА Новости

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Позже глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

«Учредителю ЗАО “Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий” — 34-летнему Денису Кокорину предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений», — говорится в сообщении.

Кокорин обвиняется по статьям «частичная невыплата свыше трех месяцев зарплаты, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», «полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты», «мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения» и «сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых… должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам».

По данным СК, с декабря 2015 по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по зарплате перед порядка 200 работников на сумму около шести миллионов рублей. Также установлено, что в указанный период частично не выплачивалась зарплата еще почти 80 сотрудникам на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Также Кокорин обвиняется в том, что с октября 2016 по январь 2017 года сокрыл средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов. Сумма сокрытых составила около пяти миллионов рублей. Кроме того, был выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. Согласно материалам уголовного дела, мошенничество было совершено в период с июня 2013 по май 2015 года, обвиняемый злоупотребил доверием второго собственника.

В ходе расследования группой следователей областного СК РФ признано потерпевшими и допрошено порядка 200 человек из числа работников предприятия, а также проведены другие необходимые следственные действия. Отмечается, что в ближайшее время потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику будет предоставлена возможность ознакомления с материалами дела, объем которого составил порядка 70 томов.

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