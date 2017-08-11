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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Под Новосибирском разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Легкомоторный самолет в пятницу потерпел крушение под Новосибирском, пилот воздушного судна погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что под Новосибирском во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет ДОСААФ.

«Легкомоторный самолет разбился под Новосибирском. В результате погиб пилот», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия на земле произошло небольшое возгорание площадью не более двух квадратных метров. К настоящему моменту оно ликвидировано.

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