Под Новосибирском разбился легкомоторный самолет
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Легкомоторный самолет в пятницу потерпел крушение под Новосибирском, пилот воздушного судна погиб, сообщил РИА Новости представитель
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Легкомоторный самолет в пятницу потерпел крушение под Новосибирском, пилот воздушного судна погиб, сообщил РИА Новости представитель
Ранее СМИ сообщили, что под Новосибирском во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет ДОСААФ.
«Легкомоторный самолет разбился под Новосибирском. В результате погиб пилот», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия на земле произошло небольшое возгорание площадью не более двух квадратных метров. К настоящему моменту оно ликвидировано.