Под Новосибирском разбился легкомоторный самолет

Ранее СМИ сообщили, что под Новосибирском во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет ДОСААФ.

По его словам, в результате происшествия на земле произошло небольшое возгорание площадью не более двух квадратных метров. К настоящему моменту оно ликвидировано.