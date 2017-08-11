Исчезновение метеорита из музея обернулось уголовным делом в Челябинске
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении частного коллекционера.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении частного коллекционера.
Исчезновение куска метеорита из Челябинского государственного исторического музея обернулось уголовным делом о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Дело возбуждено в отношении частного коллекционера, подозреваемого в хищении фрагмента небесного тела из запасников музея.
Напомним, скандал разразился в июле 2017 года, когда руководство учреждения культуры обратилось в ФСБ с заявлением о пропаже одного из фрагментов.
«В результате реализованных
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела продолжается.
Метеорит, получивший впоследствии наименование Челябинск, взорвался над территорией Южного Урала 15 февраля 2013 года. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ, близких к Челябинской области. Ударной волной побило окна в радиусе 93 км. Травмы получили около 1 200 человек, но ни один не погиб. Самый крупный фрагмент — весом около 570 кг — упал в озеро Чебаркуль. Позднее его достали из водоема и поместили в краеведческий (ныне исторический) музей.