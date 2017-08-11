Исчезновение метеорита из музея обернулось уголовным делом в Челябинске

Исчезновение куска метеорита из Челябинского государственного исторического музея обернулось уголовным делом о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Дело возбуждено в отношении частного коллекционера, подозреваемого в хищении фрагмента небесного тела из запасников музея.

Напомним, скандал разразился в июле 2017 года, когда руководство учреждения культуры обратилось в ФСБ с заявлением о пропаже одного из фрагментов.

«В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий контрразведчикам удалось установить местонахождение ценного экспоната весом около 2,5 килограмма. Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость изъятой части фрагмента метеорита Челябинск, по оценке экспертов Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, проводивших исследования рынка, составляет около 1,5 млн рублей», — рассказали контрразведчики.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Расследование уголовного дела продолжается.