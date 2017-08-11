Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
"На завтраке торговал девицами": Чайковская об отдыхе Листермана
Adidas закрывает розничные магазины в России
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
16:05 (мск), источник: dostup1.ru

Исчезновение метеорита из музея обернулось уголовным делом в Челябинске

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении частного коллекционера.

Исчезновение куска метеорита из Челябинского государственного исторического музея обернулось уголовным делом о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Дело возбуждено в отношении частного коллекционера, подозреваемого в хищении фрагмента небесного тела из запасников музея.

Напомним, скандал разразился в июле 2017 года, когда руководство учреждения культуры обратилось в ФСБ с заявлением о пропаже одного из фрагментов.

«В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий контрразведчикам удалось установить местонахождение ценного экспоната весом около 2,5 килограмма. Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость изъятой части фрагмента метеорита Челябинск, по оценке экспертов Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, проводивших исследования рынка, составляет около 1,5 млн рублей», — рассказали контрразведчики.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

Метеорит, получивший впоследствии наименование Челябинск, взорвался над территорией Южного Урала 15 февраля 2013 года. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ, близких к Челябинской области. Ударной волной побило окна в радиусе 93 км. Травмы получили около 1 200 человек, но ни один не погиб. Самый крупный фрагмент — весом около 570 кг — упал в озеро Чебаркуль. Позднее его достали из водоема и поместили в краеведческий (ныне исторический) музей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Облизбирком взял на контроль выборы депутатов в Совет Розы
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Власти выделят 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина Вспоминаем самые брутальные игры главного противостояния страны
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь