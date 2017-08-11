Третий человек скончался после ДТП на улице Героев Сибиряков в Воронеже

Смертельная авария с участием автомобилей Ford Focus и «ВАЗ-21122» произошла в ночь на пятницу, 11 августа. Число погибших выросло до трёх.

По данным ведомства, 22-летний водитель Ford Focus ехал со стороны проспекта Патриотов по направлению к улице 9 Января. Автомобилист выскочил на встречную полосу, где столкнулся в «ВАЗ-21122» под управлением 23-летнего воронежца. В аварии погибли оба водителя и 25-летняя пассажирка «ВАЗа», жительница Брянской области.