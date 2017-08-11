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16:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Третий человек скончался после ДТП на улице Героев Сибиряков в Воронеже

Второй водитель умер в БСМП после ночного ДТП на улице Героев Сибиряков, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.

Смертельная авария с участием автомобилей Ford Focus и «ВАЗ-21122» произошла в ночь на пятницу, 11 августа. Число погибших выросло до трёх.

По данным ведомства, 22-летний водитель Ford Focus ехал со стороны проспекта Патриотов по направлению к улице 9 Января. Автомобилист выскочил на встречную полосу, где столкнулся в «ВАЗ-21122» под управлением 23-летнего воронежца. В аварии погибли оба водителя и 25-летняя пассажирка «ВАЗа», жительница Брянской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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