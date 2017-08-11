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16:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество с дорогостоящей рыбной продукцией раскрыли в Ростове

Ряд эпизодов мошенничества с дорогостоящей рыбной продукцией раскрыли правоохранители в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлениях подозревается 59-летняя женщина.

Полицейские выяснили, что злоумышленница, представляясь торговым представителем, предлагала горожанам купить по заниженной цене дорогостоящую рыбную продукцию. Получив деньги, женщина вместе с покупателями приезжала к торговой точке, просила подождать ее снаружи и скрывалась через запасной выход.

Сумма ущерба, причиненного таким образом потерпевшим, превысила 300 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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