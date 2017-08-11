Экстренное предупреждение объявлено в Краснодаре

В связи с установившейся в регионе жаркой и ветреной погодой в Краснодаре возросло количество пожаров в жилых домах, особенно — в частном секторе. Администрация Краснодара обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности в жилых помещениях и на прилегающих территориях, а также не перегружать электрические сети.