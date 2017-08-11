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17:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодаре

В столице Кубани в связи с жаркой и ветреной погодой возросло количество пожаров.

В связи с установившейся в регионе жаркой и ветреной погодой в Краснодаре возросло количество пожаров в жилых домах, особенно — в частном секторе. Администрация Краснодара обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности в жилых помещениях и на прилегающих территориях, а также не перегружать электрические сети.

В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефонам: 8 (861) 214−33−36 или 112 (с городского и мобильного телефонов).

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