Женщина погибла во время отдыха в Геленджике

В Геленджике произошло смертельное ДТП, в котором погибла отдыхающая. Авария произошла в горно-лесистом массиве во время экскурсии на внедорожнике.

53-летний предприниматель и его 43-летний водитель оказывали экскурсионные услуги отдыхающим на своем внедорожнике. В районе села Возрождение водитель «УАЗ» не справился с управлением и машина опрокинулась. При этом в салоне автомобиля было 7 пассажиров-туристов. Одна пассажирка 1974 года рождения скончалась на месте, двое с травмами доставлены в больницу.

«Были получены сведения о ненадлежащем оказании услуги по перевозке пассажиров водителем транспортного средства и собственником данного автомобиля. В этой связи следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР возбуждено уголовное дело», — сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.