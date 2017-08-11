Женщина погибла во время отдыха в Геленджике
В ее смерти подозреваются двое мужчин, которые оказывали экскурсионные услуги отдыхающим.
В ее смерти подозреваются двое мужчин, которые оказывали экскурсионные услуги отдыхающим.
В Геленджике произошло смертельное ДТП, в котором погибла отдыхающая. Авария произошла в
53-летний предприниматель и его 43-летний водитель оказывали экскурсионные услуги отдыхающим на своем внедорожнике. В районе села Возрождение водитель «УАЗ» не справился с управлением и машина опрокинулась. При этом в салоне автомобиля было 7
«Были получены сведения о ненадлежащем оказании услуги по перевозке пассажиров водителем транспортного средства и собственником данного автомобиля. В этой связи следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР возбуждено уголовное дело», — сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ДТП, подозреваемых допрашиваю следователи. Расследование уголовного дела продолжается.