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17:44 (мск), источник: Городской репортер

Гражданина Украины осудили за подготовку теракта в Ростове

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор 19-летнему гражданину Украины Артуру Панову, обвиняемому в подготовке теракта в Ростове, сообщает «Интерфакс».

Артуру Панову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Другой фигурант дела — Максим Смышляев — получил 10 лет заключения в колонии строгого режима.

По данным следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма Артур Панов решил совершить в Ростове теракт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Для этого он начал переписываться в соцсетях с ростовчанином Максимом Смышляевым и пообещал ему денежное вознаграждение и выезд за пределы России.

Гражданин Украины в домашних условиях изготовил взрывчатые вещества и устройства. С ноября по декабрь 2015 года он искал потенциальные объекты с массовым скоплением людей. В конце ноября 2015 года Артур Панов и местный житель встретились в Ростове, где ростовчанин узнал подробности планируемого теракта. В начале декабря 2015 года Панов был задержан сотрудниками правоохранительных органов, Смышляев — в апреле 2016 года.

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