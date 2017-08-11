Гражданина Украины осудили за подготовку теракта в Ростове

Артуру Панову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Другой фигурант дела — Максим Смышляев — получил 10 лет заключения в колонии строгого режима.

По данным следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма Артур Панов решил совершить в Ростове теракт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Для этого он начал переписываться в соцсетях с ростовчанином Максимом Смышляевым и пообещал ему денежное вознаграждение и выезд за пределы России.