Гражданина Украины осудили за подготовку теракта в Ростове

Артуру Панову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Другой фигурант дела — Максим Смышляев — получил 10 лет заключения в колонии строгого режима.
По данным следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма Артур Панов решил совершить в Ростове теракт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Для этого он начал переписываться в соцсетях с ростовчанином Максимом Смышляевым и пообещал ему денежное вознаграждение и выезд за пределы России.
Гражданин Украины в домашних условиях изготовил взрывчатые вещества и устройства. С ноября по декабрь 2015 года он искал потенциальные объекты с массовым скоплением людей. В конце ноября 2015 года Артур Панов и местный житель встретились в Ростове, где ростовчанин узнал подробности планируемого теракта. В начале декабря 2015 года Панов был задержан сотрудниками правоохранительных органов, Смышляев — в апреле 2016 года.