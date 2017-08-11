В Воронеже возбуждено три дела о «мёртвых душах»
Жильцы дома № 11 по улице Моисеева уже получают возмещения за целевой сбор на газовое оборудование.
Жильцы дома № 11 по улице Моисеева уже получают возмещения за целевой сбор на газовое оборудование.
В Воронеже возбуждено уже три уголовных дела по фактам поддельных протоколов общих собраний жильцов. В городской прокуратуре отмечают, что сами собственники стали чаще жаловаться на подобные факты.
Пострадавшие во время первого такого прецедента — жильцы дома № 11 по улице Моисеева — уже получают возмещения. Суд возвращает им целевой сбор на газовое оборудование. Собственники доказали, деньги сдавали по решению собрания, которого не было. Ещё оказалось, что подписывали протокол уже не проживающие по адресу, «мёртвые души».
Подобный факт выявлен и в доме № 26 на улице Баррикадной. А для владельцев квартир в многоэтажке на улице Челюскинцев признание протокола собрания фальшивкой стало делом чести. Жильцы пожаловались в прокуратуру лишь спустя 4 года после того, как якобы сами решили платить за воду на общедомовые нужды больше — без учёта норматива.
Кстати, в этом случае, как и в первом, многоэтажки обслуживала УК Ленинского района. Максимум, который грозит виновным, до двух лет лишения свободы.
Екатерина Калугина, старший помощник прокурора г. Воронежа:
«Прокуратурой города установлено, что данное собрание фактически не проводилось. Жильцы, указанные в протоколе, как принимавшие участие в собрании, не подписывали протоколы. Указывают, при даче объяснений, что подписи их были подделаны. В настоящее время уголовное дело в связи с подделкой официального документа — протокола общего собрания собственников помещений — возбуждено. Проводится расследование».