Около Алексеевки при лобовом столкновении двух КАМАЗов один из них перевернулся, у второго — кабина всмятку
Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
На трассе в районе Алексеевки лоб в лоб столкнулись два КАМАЗа, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
По сообщению очевидцев один КАМАЗ двигался с двумя прицепами. У него полностью раскурочена кабина. Второй КАМАЗ вылетел в кювет и перевернулся.
Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.