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18:17 (мск), источник: НИА Самара

Около Алексеевки при лобовом столкновении двух КАМАЗов один из них перевернулся, у второго — кабина всмятку

Информация о пострадавших уточняется.

На трассе в районе Алексеевки лоб в лоб столкнулись два КАМАЗа, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.

По сообщению очевидцев один КАМАЗ двигался с двумя прицепами. У него полностью раскурочена кабина. Второй КАМАЗ вылетел в кювет и перевернулся.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

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