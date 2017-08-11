Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 36
КАИР, 11 авг — РИА Новости. Число жертв столкновения поездов на севере Египта возросло до 36 человек, свыше 120 получили ранения, заявил официальный представитель Минздрава.
КАИР, 11 авг — РИА Новости. Число жертв столкновения поездов на севере Египта возросло до 36 человек, свыше 120 получили ранения, заявил официальный представитель Минздрава.
Ранее местные СМИ сообщали о 28 погибших.
Авария произошла в пригороде Александрии. Поезд Каир — Александрия врезался в состав, следовавший из