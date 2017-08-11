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19:10 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 36

КАИР, 11 авг — РИА Новости. Число жертв столкновения поездов на севере Египта возросло до 36 человек, свыше 120 получили ранения, заявил официальный представитель Минздрава.

Источник: Reuters

Ранее местные СМИ сообщали о 28 погибших.

Авария произошла в пригороде Александрии. Поезд Каир — Александрия врезался в состав, следовавший из Порт-Саида. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

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7 августа© Ньюстюб
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