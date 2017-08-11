Поезда столкнулись в Египте: число жертв возросло до 36

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Столкновение двух поездов произошло в пригороде египетской Александрии, количество жертв увеличилось до 36 человек, заявил журналистами представитель Минздрава республики.

Поезд, следовавший из Каира в Александрию, въехал в железнодорожный состав Порт-Саид — Александрия. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие — свыше 120 человек — доставлены в местные клиники.

По последним данным, причиной столкновения поездов стала ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции. Издание Youm7 со ссылкой на губернатора Александрии сообщило, что сотрудник железной дороги дал ошибочный сигнал семафора.

Подробности инцидента не сообщаются.