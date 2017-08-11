Поезда столкнулись в Египте: число жертв возросло до 36
Причиной аварии могла стать ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции.
Причиной аварии могла стать ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Столкновение двух поездов произошло в пригороде египетской Александрии, количество жертв увеличилось до 36 человек, заявил журналистами представитель Минздрава республики.
Поезд, следовавший из Каира в Александрию, въехал в железнодорожный состав
По последним данным, причиной столкновения поездов стала ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции. Издание Youm7 со ссылкой на губернатора Александрии сообщило, что сотрудник железной дороги дал ошибочный сигнал семафора.
Подробности инцидента не сообщаются.
Египет известен большим количеством транспортных аварий, которые в основном происходят