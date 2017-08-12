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08:35 (мск), источник: Tengrinews

Резня в Таразе: супруга сбежавшего полицейского просит его сдаться

Супруга начальника управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Мурата Умбеталиева, который подозревается в нанесении ножевых ранений своим коллегам, просит его сдаться, сообщает портал ec-sport.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, Умбеталиев все еще находится в розыске, принимаются меры по его задержанию. В прокуратуре Жамбылской области рассказали, что супруга полицейского звонила своему мужу и просила его прийти с повинной.

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Напомним, инцидент произошел утром 10 августа возле ресторана «Арай-Плаза» в Таразе. Весь инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения.

«10 августа 2017 года примерно 05:30 утра в первую городскую больницу с ножевым ранением в области грудной клетки слева поступил начальник отделения ЦОНа Байзакского района Жетписбаев Марсель Жетписбаевич 1972 года рождения, который госпитализирован с диагнозом “торакоабдоминальное колотое ранение слева с диафрагмой и левой доли печени”. Предварительно установлено, что ножевое ранение Жетписбаеву нанес начальник Управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М. возле ресторана “Арай-Плаза”, расположенного на пересечении улиц Рыскулова и Толе би в Таразе», — рассказал ранее исполняющий обязанности прокурора Жамбылской области Айдос Майлыбаев.

Также колото-резаные раны правого бедра и левого предплечья были нанесены начальнику Управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганову Е., который обратился за медицинской помощью в ЦРБ Жамбылского района. Мужчина от госпитализации отказался.

В МВД РК сообщили, что поножовщина с участием высокопоставленных полицейских произошла после совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений.

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По факту поножовщины проводится досудебное расследование по статье 24 части 3, статье 99 части 2 пункта 1 УК РК «Покушение на убийство двух и более лиц». По данному уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора прокуратуры Жамбылской области, в состав которой включены сотрудники Департамента собственной безопасности МВД РК.

Также стало известно, что решением дисциплинарной комиссии под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М. Также колото-резаные раны правого бедра и левого предплечья были нанесены начальнику Управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганову Е., выехавшим на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам.

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