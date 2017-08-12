Из-за ДТП в Алматы на проспекте Суюнбая образовалась пробка

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Вечером в пятницу, 11 августа, в Алматы на проспекте Суюнбая в результате ДТП образовалась большая пробка, передает корреспондент Zakon.kz.

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ЧП произошло на Суюнбая, не доезжая моста на проспекте Рыскулова. В крайнем левом ряду стояли два автомобиля, Subaru и Mazda. Машины несильно стукнулись, водители ждали сотрудников дорожно-патрульной полиции.

По рассказам очевидцев, в это время вниз по Суюнбая ехал автомобиль Toyota Prado в крайнем левом ряду. Справа от него ехал автомобиль, водитель которого попросился поворотником в левый ряд. Prado его пропустил.

Тем временем второй водитель заметил стоявшие после аварии машины, которые создавали препятствие на дороге, и резко вывернул, возвращаясь в свой ряд. Находившийся за рулем Toyota Prado водитель из-за этих перестроений не успел вовремя затормозить, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с Toyota Windom.