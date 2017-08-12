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08:22 (мск), источник: Zakon.kz

Из-за ДТП в Алматы на проспекте Суюнбая образовалась пробка

В результате двойной аварии заблокировано движение по проспекту в одну сторону.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Вечером в пятницу, 11 августа, в Алматы на проспекте Суюнбая в результате ДТП образовалась большая пробка, передает корреспондент Zakon.kz.

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ЧП произошло на Суюнбая, не доезжая моста на проспекте Рыскулова. В крайнем левом ряду стояли два автомобиля, Subaru и Mazda. Машины несильно стукнулись, водители ждали сотрудников дорожно-патрульной полиции.

По рассказам очевидцев, в это время вниз по Суюнбая ехал автомобиль Toyota Prado в крайнем левом ряду. Справа от него ехал автомобиль, водитель которого попросился поворотником в левый ряд. Prado его пропустил.

Тем временем второй водитель заметил стоявшие после аварии машины, которые создавали препятствие на дороге, и резко вывернул, возвращаясь в свой ряд. Находившийся за рулем Toyota Prado водитель из-за этих перестроений не успел вовремя затормозить, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с Toyota Windom.

Внедорожник от мощного удара развернуло поперек дороги. В итоге автомобили полностью перекрыли движение вверх по проспекту Суюнбая, образовалась пробка. Кроме того, из-за чрезмерного любопытства других водителей, которые отвлекались от руля ради того, чтобы получше рассмотреть, а то и сфотографировать ДТП, начали происходить мелкие аварии.

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