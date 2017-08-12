В Приморье на зебре автолюбитель сбил женщину
В Арсеньеве на пешеходном переходе автолюбитель сбил женщину, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на dps_control. Инцидент произошел на улице Новикова и попал в камеру видеонаблюдения.
В Арсеньеве на пешеходном переходе автолюбитель сбил женщину, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на dps_control. Инцидент произошел на улице Новикова и попал в камеру видеонаблюдения.
На видеозаписи ясно видно, что водитель сильно превысил скорость и даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом. В результате
Интересно, что, несмотря на столь вопиющий случай, мнения в соцсетях разделились — некоторые считают, что виновата женщина, видите ли, она слишком медленно переходила дорогу. Кто виноват на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, что законопроект о повышении максимального размера административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешехода принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, сумма наказания увеличивается с полутора тысяч до 2,5 тысяч рублей, но может варьироваться в пределах этой суммы.
Екатерина Брязгунова.