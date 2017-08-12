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09:29 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье на зебре автолюбитель сбил женщину

В Арсеньеве на пешеходном переходе автолюбитель сбил женщину, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на dps_control. Инцидент произошел на улице Новикова и попал в камеру видеонаблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видеозаписи ясно видно, что водитель сильно превысил скорость и даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом. В результате женщину-пешехода откинуло в сторону.

Интересно, что, несмотря на столь вопиющий случай, мнения в соцсетях разделились — некоторые считают, что виновата женщина, видите ли, она слишком медленно переходила дорогу. Кто виноват на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что законопроект о повышении максимального размера административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешехода принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, сумма наказания увеличивается с полутора тысяч до 2,5 тысяч рублей, но может варьироваться в пределах этой суммы.

Екатерина Брязгунова.

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