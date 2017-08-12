В Приморье на зебре автолюбитель сбил женщину

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На видеозаписи ясно видно, что водитель сильно превысил скорость и даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом. В результате женщину-пешехода откинуло в сторону.

Интересно, что, несмотря на столь вопиющий случай, мнения в соцсетях разделились — некоторые считают, что виновата женщина, видите ли, она слишком медленно переходила дорогу. Кто виноват на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что законопроект о повышении максимального размера административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешехода принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, сумма наказания увеличивается с полутора тысяч до 2,5 тысяч рублей, но может варьироваться в пределах этой суммы.