FireEye обвинила «российских хакеров» в краже личных данных из европейских гостиниц

Хакеры из APT 28 пытались украсть имена пользователей и пароли у западных чиновников и бизнесменов, использовавших Wi-Fi в отелях, для того, чтобы впоследствии заразить компьютерные системы их организаций, говорится в докладе FireEye.
«FireEye обладает некоторыми доказательствами того, что серия атак, ориентированная на гостиничный сектор, была осуществлена пророссийской APT28. Мы считаем, что эта деятельность, которая началась, в июле 2017 года, была нацелена на туристов отелей по всей Европе и на Ближнем Востоке. В этих случаях хакеры использовали несколько известных методов, таких как кража паролей из трафика Wi-Fi, заражение NetBIOS и применение фрагмента вредоносного ПО EternalBlue», — говорится в докладе.
Многочисленные атаки, произошедшие в первую неделю июля, были нацелены на постояльцев различных гостиничных сетей Европы и одной ближневосточной страны.
Ряд правительств и исследовательских компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности, связывают группировку APT 28 с российской разведкой.