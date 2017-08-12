FireEye обвинила «российских хакеров» в краже личных данных из европейских гостиниц

Хакеры из APT 28 пытались украсть имена пользователей и пароли у западных чиновников и бизнесменов, использовавших Wi-Fi в отелях, для того, чтобы впоследствии заразить компьютерные системы их организаций, говорится в докладе FireEye.

«FireEye обладает некоторыми доказательствами того, что серия атак, ориентированная на гостиничный сектор, была осуществлена пророссийской APT28. Мы считаем, что эта деятельность, которая началась, в июле 2017 года, была нацелена на туристов отелей по всей Европе и на Ближнем Востоке. В этих случаях хакеры использовали несколько известных методов, таких как кража паролей из трафика Wi-Fi, заражение NetBIOS и применение фрагмента вредоносного ПО EternalBlue», — говорится в докладе.