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01:51 (мск), источник: RNS

FireEye обвинила «российских хакеров» в краже личных данных из европейских гостиниц

Группа хакеров APT 28, которая может быть связана с российской военной разведкой, стоит за серией июльских атак на постояльцев гостиниц в Европе, сообщает компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности.

Хакеры из APT 28 пытались украсть имена пользователей и пароли у западных чиновников и бизнесменов, использовавших Wi-Fi в отелях, для того, чтобы впоследствии заразить компьютерные системы их организаций, говорится в докладе FireEye.

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«FireEye обладает некоторыми доказательствами того, что серия атак, ориентированная на гостиничный сектор, была осуществлена пророссийской APT28. Мы считаем, что эта деятельность, которая началась, в июле 2017 года, была нацелена на туристов отелей по всей Европе и на Ближнем Востоке. В этих случаях хакеры использовали несколько известных методов, таких как кража паролей из трафика Wi-Fi, заражение NetBIOS и применение фрагмента вредоносного ПО EternalBlue», — говорится в докладе.

Многочисленные атаки, произошедшие в первую неделю июля, были нацелены на постояльцев различных гостиничных сетей Европы и одной ближневосточной страны.

Ряд правительств и исследовательских компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности, связывают группировку APT 28 с российской разведкой.

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