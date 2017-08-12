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02:51 (мск), источник: РИА Новости

Датского инженера подозревают в причастности к смерти журналистки из Швеции

СТОКГОЛЬМ, 12 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Известный в Дании инженер-изобретатель Петер Мадсен подозревается в исчезновении и причастности к смерти шведской журналистки, которую последний раз видели в четверг вечером в построенной инженером подлодке, говорится в сообщении для прессы копенгагенской полиции.

«Владелец подлодки задержан и подозревается в причастности к смерти шведской женщины», — говорится в сообщении для прессы.

В субботу суд Копенгагена примет решение, будет ли Мадсен заключен под стражу или нет. В сообщении также говорится, что владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновении женщины. Отмечается, что, по его словам, он высадил ее на берег в четверг в 22.30 (23.30 мск).

Тело женщины не обнаружили и ее по-прежнему ищут. Полиция обратилась к общественности с приметами пропавшей и с просьбой отозваться встретивших ее после информации об исчезновении.

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Эта история вызвала в пятницу большое внимание многих шведских и датских СМИ. Петер Мадсен, которому 46 лет, — известный в Дании инженер и изобретатель, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus спустил на воду в 2008 году. Она — 18 метров в длину, весом 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок.

Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в этот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта, спустили на воду 28 апреля 2017 года.

В сообщении также говорится, что Nautilus, по имеющейся информации, вышел в море в четверг, приблизительно, в 19.00 (20.00 мск) с двумя людьми на борту — владельцем и женщиной — журналистом из Швеции.

Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39 (04.39 мск). В 10.30 (11.30 мск) был установлен контакт с Мадсеном в подлодке, он сообщил, что возвращается в порт. Однако в 11.00 (12.00) лодка неожиданно затонула и ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Субмарина находится сейчас на глубине 7 метров близ Копенгагена. Ее во второй половине дня пятницы осмотрели дайверы.

«Возможности зайти внутрь подлодки не было, судно следует либо стабилизировать на месте, либо отбуксировать в порт», — говорится в сообщении. Что именно будут делать с субмариной и с ее осмотром, будет решено в субботу.

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