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09:46 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье три пострадавших от паводка района освободились от воды

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Три района Приморья, пострадавшие от паводка, за сутки освободились от воды, сообщает краевой главк МЧС РФ.

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«За сутки вода ушла из 3 районов края. От воды освободились 12 населённых пунктов, 171 жилой дом, 777 придомовых территорий. Подтопленными остаются 3 муниципальных образования, 4 населённых пункта, 74 дома и 242 придомовые территории, 3 социально значимых объекта. Уровень воды в реках заметно снижается. В свои дома вернулись ещё 17 человек. В пунктах временного размещения находятся 114 человек, среди которых 43 ребёнка», — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады восстановили ещё четыре участка дорог. Работы ведутся на 36 автодорогах. Энергоснабжение восстановлено в полном объёме.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.

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