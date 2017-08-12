В Приморье три пострадавших от паводка района освободились от воды

31 фотография 31 фотография 31 фотография

«За сутки вода ушла из 3 районов края. От воды освободились 12 населённых пунктов, 171 жилой дом, 777 придомовых территорий. Подтопленными остаются 3 муниципальных образования, 4 населённых пункта, 74 дома и 242 придомовые территории, 3 социально значимых объекта. Уровень воды в реках заметно снижается. В свои дома вернулись ещё 17 человек. В пунктах временного размещения находятся 114 человек, среди которых 43 ребёнка», — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады восстановили ещё четыре участка дорог. Работы ведутся на 36 автодорогах. Энергоснабжение восстановлено в полном объёме.