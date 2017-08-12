Пожар произошел в хабаровском баре

Утром 12 августа в хабаровском баре «Гэтсби» произошел пожар. Спасатели узнали о произошедшем в 8:29, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в цокольном этаже. Его причиной стало возгорание возле барной стойки площадью 20 квадратных метров. Бойцы принялись тушить огонь, и уже к 8:40 пожар был локализован. Его полностью ликвидировали в 9:45.

Посетители, находившиеся в баре во время происшествия, покинули здание еще до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет. Огонь повредил барную стойку и установленное на ней оборудование.

Сейчас устанавливаются причины возгорания, виновный, а также материальный ущерб. На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России.