Пожар произошел в хабаровском баре
Причины возгорания устанавливаются.
Причины возгорания устанавливаются.
Утром 12 августа в хабаровском баре «Гэтсби» произошел пожар. Спасатели узнали о произошедшем в 8:29, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в цокольном этаже. Его причиной стало возгорание возле барной стойки площадью 20 квадратных метров. Бойцы принялись тушить огонь, и уже к 8:40 пожар был локализован. Его полностью ликвидировали в 9:45.
Посетители, находившиеся в баре во время происшествия, покинули здание еще до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет. Огонь повредил барную стойку и установленное на ней оборудование.
Сейчас устанавливаются причины возгорания, виновный, а также материальный ущерб. На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России.