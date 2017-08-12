Более 650 млн рублей направят пострадавшим от паводка в Приморье

Источник: РИА "Новости"

«Для оказания гражданам финансовой помощи за счет средств федерального бюджета подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий администрации Приморского края бюджетных ассигнований в размере более 650 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Эти средства предназначены для оказания единовременной материальной помощи, компенсаций за утрату имущества первой необходимости, уточняется в сообщении.

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Сейчас в районах края работают 68 комиссий по оценке ущерба, нанесенного паводком. Уже обследовано свыше 1,4 тыс. домов и дворов.

Ранее сообщалось, что жители Приморского края, пострадавшие от проливных дождей, получат помощь из федерального бюджета. По поручению президента РФ МЧС России оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи, пострадавшим от паводка в Приморском крае.

Пострадавшим от последствий паводка будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, а также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей — за полностью утраченное.