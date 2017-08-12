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09:58 (мск), источник: Восток Медиа

Селу Новокуровка в Хабаровском крае грозит подтопление

Уровень реки Кур поднимется до опасных отметок.

Источник: Восток Медиа

По информации Дальневосточного управления Росгидромета на реке Кур сформировался дождевой паводок, из-за чего в период с 13 по 14 августа у села Новокуровка ожидается повышение уровней воды до опасных отметок 720−740 сантиметров.

Из-за подъёма уровня воды в пунктах Новокуровке, Наумовке, Улика-Национальной, Иванковцы, Победа, Пасека возможно нарушение условий жизнедеятельности населения, подтопление дорог, сенокосов, сельхозугодий, низинных участков местности и пойменных участков вдоль реки в местах, незащищенных дамбами,.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю направило рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Как сообщает пресс-служба ведомства, силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в повышенной готовности, организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией, мониторинг паводковой обстановки.

Спасатели просят владельцев частных домов и подворий подготовить и расчистить ливневые канализации и водостоки от мусора и растительности, чтобы увеличить пропускную способность и предотвратить скопление воды. Владельцам частных домов и подворий, расположенных в низинных участках местности, сотрудники МЧС рекомендуют поднять на возвышенности, вторые этажи и чердачные помещения вещи и имущество. Рыбаков и охотников просят не выходить в лес и на водные объекты, туристические группы — воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населённых пунктах до окончания действия циклона. Также спасатели рекомендуют не выходить на маломерных судах, резиновых лодках на реки.

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