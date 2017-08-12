Селу Новокуровка в Хабаровском крае грозит подтопление
Уровень реки Кур поднимется до опасных отметок.
Уровень реки Кур поднимется до опасных отметок.
По информации Дальневосточного управления Росгидромета на реке Кур сформировался дождевой паводок,
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю направило рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Как сообщает
Спасатели просят владельцев частных домов и подворий подготовить и расчистить ливневые канализации и водостоки от мусора и растительности, чтобы увеличить пропускную способность и предотвратить скопление воды. Владельцам частных домов и подворий, расположенных в низинных участках местности, сотрудники МЧС рекомендуют поднять на возвышенности, вторые этажи и чердачные помещения вещи и имущество. Рыбаков и охотников просят не выходить в лес и на водные объекты, туристические группы — воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населённых пунктах до окончания действия циклона. Также спасатели рекомендуют не выходить на маломерных судах, резиновых лодках на реки.