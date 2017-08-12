Пострадавшим от паводка в Приморье выделят более 650 миллионов рублей

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Подготовлен соответствующий проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Деньги пойдут на оказание единовременной материальной помощи, компенсаций за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Подготовка списка подтопленцев, которые получат материальную поддержку, продолжается.

В шести районах Приморского края работают 68 оценочных комиссий, которые подсчитывают нанесенный мощным циклоном ущерб. В них входят сотрудники МЧС России, представители краевой администрации и районов, пострадавших от наводнения.