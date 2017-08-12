Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Лавров назвал беспардонными действия США с закупкой газа
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
14События недели в фотографиях
10:48 (мск), источник: "Российская газета"

Пострадавшим от паводка в Приморье выделят более 650 миллионов рублей

Правительство России планирует ассигновать из федерального бюджета более 650 миллионов рублей в помощь пострадавшим от паводка в Приморье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Источник: Reuters

Подготовлен соответствующий проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Деньги пойдут на оказание единовременной материальной помощи, компенсаций за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Подготовка списка подтопленцев, которые получат материальную поддержку, продолжается.

В шести районах Приморского края работают 68 оценочных комиссий, которые подсчитывают нанесенный мощным циклоном ущерб. В них входят сотрудники МЧС России, представители краевой администрации и районов, пострадавших от наводнения.

Члены оценочных групп обходят подтопленные объекты, осматривают дома и дворы, придомовые территории. Специалисты комиссии помогают пострадавшим оформить документы на получение единовременной материальной, а также финансовой помощи. На данный момент обследовано свыше 1400 домов и придомовых территорий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Истребитель-невидимка Су-57 поступит в войска в 2018 году
Свыше 650 млн рублей выделят на выплаты жителям Приморья
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
В России создадут тяжелый беспилотник с двигателем от Су-57
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
Серебряный дождь: российские легкоатлеты взяли две медали ЧМ Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь