Пострадавшим от паводка в Приморье выделят более 650 миллионов рублей

Подготовлен соответствующий проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Деньги пойдут на оказание единовременной материальной помощи, компенсаций за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Подготовка списка подтопленцев, которые получат материальную поддержку, продолжается.
В шести районах Приморского края работают 68 оценочных комиссий, которые подсчитывают нанесенный мощным циклоном ущерб. В них входят сотрудники МЧС России, представители краевой администрации и районов, пострадавших от наводнения.
Члены оценочных групп обходят подтопленные объекты, осматривают дома и дворы, придомовые территории. Специалисты комиссии помогают пострадавшим оформить документы на получение единовременной материальной, а также финансовой помощи. На данный момент обследовано свыше 1400 домов и придомовых территорий.