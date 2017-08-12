Брат пропавшего шахтера ознакомился с ходом поисковых работ на руднике «Мир»

Источник: РИА "Новости"

«Брат одного из находящихся под землей шахтеров Алексей Марьин, выражавший недоверие ходу поисково-спасательной операции и обвинявший ее организаторов в сокрытии информации, сегодня 2,5 часа провел в шахте. Он спускался под землю в 8:30 (местного времени, 02:30 мск — прим. ТАСС) вместе с поисково-спасательной группой утренней смены в составе 22 человек горноспасателей и шахтеров-добровольцев», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в «Алросе», после этого Марьин заявил местным СМИ, что участники операции «делают все, что могут».

Ранее сообщалось, что 12 августа продолжается разборка завалов на горизонте минус 210 метров, на этом уровне организована подземная база. В шахте круглосуточно по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60−80 человек.