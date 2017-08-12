Брат пропавшего шахтера ознакомился с ходом поисковых работ на руднике «Мир»
ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Брат одного из шахтеров, остающихся под землей на руднике «Мир» в Якутии, ознакомился с ходом
ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Брат одного из шахтеров, остающихся под землей на руднике «Мир» в Якутии, ознакомился с ходом
«Брат одного из находящихся под землей шахтеров Алексей Марьин, выражавший недоверие ходу
Ранее сообщалось, что 12 августа продолжается разборка завалов на горизонте минус 210 метров, на этом уровне организована подземная база. В шахте круглосуточно по
Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.