В Петербурге отслужат панихиду в годовщину гибели подлодки «Курск»
12 августа с трагедии пройдет 17 лет.
12 августа с трагедии пройдет 17 лет.
Петербургские и кронштадтские моряки помнят. 12 августа, в годовщину гибели подлодки «Курск», в городе пройдут памятные мероприятия. Панихиду по погибшим отслужат в
— В 12:00 отец Богдан отслужит панихиду по «воинам, в море погибшим», — рассказали в
А после траурная процессия двинется к Серафимовскому кладбищу — там, в 14:00 у мемориала АПРК «Курск» соберутся родные и близкие погибшего экипажа. Они возложат цветы на могилы, а отец Алексей отслужит заупокойную литию.
На Серафимовском кладбище похоронены 32 члена экипажа затонувшей подводной лодки. По официальной версии, озвученной 17 лет назад, моряки погибли