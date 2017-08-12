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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге отслужат панихиду в годовщину гибели подлодки «Курск»

12 августа с трагедии пройдет 17 лет.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Петербургские и кронштадтские моряки помнят. 12 августа, в годовщину гибели подлодки «Курск», в городе пройдут памятные мероприятия. Панихиду по погибшим отслужат в Николо-Богоявленском морском соборе.

— В 12:00 отец Богдан отслужит панихиду по «воинам, в море погибшим», — рассказали в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

А после траурная процессия двинется к Серафимовскому кладбищу — там, в 14:00 у мемориала АПРК «Курск» соберутся родные и близкие погибшего экипажа. Они возложат цветы на могилы, а отец Алексей отслужит заупокойную литию.

На Серафимовском кладбище похоронены 32 члена экипажа затонувшей подводной лодки. По официальной версии, озвученной 17 лет назад, моряки погибли из-за пожара, который произошел после взрыва торпеды.

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