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11:35 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем 70-летняя автомобилистка на Ford Fusion сбила насмерть скутериста

ЧП произошло в Хохольском районе.

Источник: Новости Воронежа

Днем в пятницу, 11 августа, по дороге «Воронеж-Луганск» ехала 70-летняя автомобилистка на Ford Fusion. Жительница областного центра направлялась в сторону Луганска.

По данным МВД, в 13:20 автомобилистка врезалась в скутер, который ехал по правой обочине попутно иномарке, а потом выехал перед ней на дорогу.

«В результате ДТП водитель скутера от полученных травм погиб на месте аварии до приезда медиков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Сейчас стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства аварии.

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