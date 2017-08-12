Под Воронежем 70-летняя автомобилистка на Ford Fusion сбила насмерть скутериста

Источник: Новости Воронежа

Днем в пятницу, 11 августа, по дороге «Воронеж-Луганск» ехала 70-летняя автомобилистка на Ford Fusion. Жительница областного центра направлялась в сторону Луганска.

По данным МВД, в 13:20 автомобилистка врезалась в скутер, который ехал по правой обочине попутно иномарке, а потом выехал перед ней на дорогу.