Под Воронежем 70-летняя автомобилистка на Ford Fusion сбила насмерть скутериста
ЧП произошло в Хохольском районе.
ЧП произошло в Хохольском районе.
Днем в пятницу, 11 августа, по дороге «Воронеж-Луганск» ехала 70-летняя автомобилистка на Ford Fusion. Жительница областного центра направлялась в сторону Луганска.
По данным МВД, в 13:20 автомобилистка врезалась в скутер, который ехал по правой обочине попутно иномарке, а потом выехал перед ней на дорогу.
«В результате ДТП водитель скутера от полученных травм погиб на месте аварии до приезда медиков», — рассказали в
Сейчас стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства аварии.