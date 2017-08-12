На Корсике почти 700 человек эвакуированы из-за лесных пожаров

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в департаменте Верхняя Корсика вспыхнул пожар, площадь которого составила от 70 до 100 гектаров.

С середины июля на юго-востоке Франции и на Корсике в результате пожаров в общей сложности было уничтожено 7 тысяч гектаров растительности.