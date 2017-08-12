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10:29 (мск), источник: РИА Новости

На Корсике почти 700 человек эвакуированы из-за лесных пожаров

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Около 700 человек эвакуированы на французском острове Корсика в ночь на субботу из-за природных пожаров, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2017

Отмечается, что большинство эвакуированных приехали на остров отдохнуть.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в департаменте Верхняя Корсика вспыхнул пожар, площадь которого составила от 70 до 100 гектаров.

С середины июля на юго-востоке Франции и на Корсике в результате пожаров в общей сложности было уничтожено 7 тысяч гектаров растительности.

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6 августа© Ньюстюб
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