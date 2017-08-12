На Корсике почти 700 человек эвакуированы из-за лесных пожаров
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Около 700 человек эвакуированы на французском острове Корсика в ночь на субботу
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Около 700 человек эвакуированы на французском острове Корсика в ночь на субботу
Отмечается, что большинство эвакуированных приехали на остров отдохнуть.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в департаменте Верхняя Корсика вспыхнул пожар, площадь которого составила от 70 до 100 гектаров.
С середины июля на