В Сызрани ночью час тушили крупный пожар в доме
Пламя охватило 100 кв. метров.
Пламя охватило 100 кв. метров.
В ночь на 12 августа по адресу: г. о. Сызрань, Монтерский 2-й переулок, произошел пожар.
Горел частный дом на 100 м².
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 10 единиц техники, сообщает облМЧС. Пожар тушили около часа.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: